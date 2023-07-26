Москва 26 июля 2023, 17:03 Москва выставит на торги два участка для строительства спортивных объектов Два спортивных объекта построят инвесторы в московских районах Коньково и Солнцево Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве на аукционе выставят на торги два участка общей площадью практически в 0,8 гектара. Инвесторы смогут построить на них два спортивных объекта. Один возведут в Солнцеве, другой — в Конькове, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«Начальная ставка арендной платы составляет 1,5 процента от кадастровой стоимости. Инвесторы смогут построить на участках спорткомплексы общей площадью более восьми тысяч квадратных метров. Оба договора будут заключены с победителями торгов на четыре года и десять месяцев», — сказал он.

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Министр добавил, что участок в Солнцеве будет находиться близи станций железнодорожных путей и метро. В Конькове спортивный комплекс возведут рядом с одноименным прудом.

Ранее Москва выставила на торги 15 нестационарных точек быстрого питания в трех парках.