Москва 17 ноября 2023, 21:08 Москва выставит на торги четыре участка для строительства коммерческих объектов Сайт мэра и правительства Москвы

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На севере, юге и юго-западе столицы, а также в ТиНАО на торги выставят четыре земельных участка общей площадью 0,76 гектара для строительства коммерческих объектов. Например, инвесторы смогут открыть там физкультурно-оздоровительный комплекс или торгово-бытовой центр, сообщил глава столичного департаменте городского имущества Максим Гаман.

«До конца года инвесторы смогут принять участие в аукционах на право аренды четырех земельных участков площадью от 0,06 до 0,32 гектара. <…> Общая площадь будущих объектов превысит семь тысяч квадратных метров», — рассказал он.

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Один из участков находится на Воронежской улице в Зябликове, другой — на Нагорной улице в Котловке, еще два в Молжаниновском районе и в деревне Сенькино-Секерино поселения Михайлово-Ярцевское.

Ранее Москва выставила на торги еще одно коммерческое помещение в Очаково-Матвеевском. Аукцион пройдет в онлайн-формате 13 декабря.