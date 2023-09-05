Москва 05 сентября 2023, 16:45 Москва выставит на торги четыре помещения на севере Гаман: Москва выставит на торги четыре помещения в районе Левобережный Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва выставит на торги четыре помещения в районе Левобережный, в которых будущие владельцы смогут разместить свои офисы, магазины и другие коммерческие объекты. Об этом рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, помещения свободного назначения общей площадью 364,7 квадратного метра расположены по адресу: Ленинградское шоссе, дом 124, корпус 3. Все они находятся на первом этаже и обладают отдельными входами. Площадь самого маленького из них составила 79,1 квадратного метра, а самого большого — 102,7 «квадрата». В каждом помещении — четырехметровые потолки.

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Здание, где они расположены, построили в 2007 году. Оно находится недалеко от станции метро «Беломорская» Замоскворецкой линии и имеет удобную транспортную доступность — легкий выезд на Ленинградское шоссе и МКАД.

В этом районе расположены высотные жилые массивы, поэтому магазины шаговой доступности, кафе, парикмахерские, пункты выдачи и другие коммерческие объекты могут быть востребованны. Максим Гаман

Ранее сообщалось о том, что помещение в доме 1915 года постройки в центре Москвы выставят на торги. Оно расположено недалеко от станции метро «Красные ворота».