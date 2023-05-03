Москва 03 мая 2023, 18:12 Москва выставила на торги около 30 коммерческих помещений в ЦАО Власти Москвы объявили аукцион на коммерческую недвижимость в ЦАО freepik.com

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Почти три десятка коммерческих помещений в центре столицы уйдут с молотка. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

Город собирается продать на торгах 29 коммерческих объектов на подвальных и цокольных этажах многоэтажек и нежилых зданий, расположенных в Центральном административном округе.

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«Недвижимость на надземных этажах стоит дешевле, при этом возможности использования не менее обширны. В этих помещениях открываются парикмахерские и минимаркеты, образовательные и спортивные учреждения, мастерские по ремонту и другие объекты», — рассказал Щербаков.

Площадь объектов варьируется от 44,7 до 397 квадратных метров. Большая часть помещений выставлена на торги в Пресненском районе — семь лотов. В Таганском районе продают шесть объектов, в Мещанском — четыре.

По три объекта выставили на аукцион в районах Арбат, Тверском и Басманном, два — в Хамовниках, один — в Замоскворечье.

Подать заявку на участие в торгах может любой желающий с 10 по 25 мая. Сам аукцион будет проходить с 19 мая по 5 июня.