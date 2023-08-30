Москва 30 августа 2023, 12:35 Москва выставила на торги здание под спортивный центр на востоке столицы Власти Москвы выставили на торги здание под спортивный центр в районе Перово Сайт мэра и правительства Москвы

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Власти Москвы выставили на торги здание в районе Перово на почти семь с половиной тысяч квадратных метров. Как рассказали на сайте мэра столицы, будущий арендатор сможет обустроить там спортивный центр.

Желающие инвесторы смогут оставить заявки на участие в аукционе до 25 сентября, сами же торги пройдут 28 сентября. Чтобы поучаствовать, необходимо иметь учетную запись на площадке «Росэлторг», а также усиленную квалифицированную электронную подпись.

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«С победителем заключат договор на 25 лет, в течение которых он сможет оказывать спортивные, физкультурно-оздоровительные и иные сопутствующие услуги. Размер годовой арендной платы за объект определится в ходе торгов», — пояснил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Здание по адресу 1-я Владимирская улица, дом 10б, строение 3 находится в оживленном районе. Рядом расположены две станции метро («Перово» и «Шоссе энтузиастов»), жилые дома, школы и офисные здания.

Ранее стало известно, что восемь земельных участков в Москве выставят на торги под индивидуальное жилищное строительство.