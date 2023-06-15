Москва 15 июня 2023, 09:39 Москва выставила на торги в Зеленограде более 20 парковочных мест Москва выставила на продажу 21 парковочное место в Зеленограде Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные власти продадут с молотка свыше двух десятков машино-мест в жилом микрорайоне напротив Старокрюковского проезда в Зеленограде, сообщил глава департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

Город объявил аукцион на 21 парковочное место на многоуровневой стоянке в Зеленоградском административном округе. Паркинг расположен рядом с многоэтажной застройкой. В здании открыта шиномонтажная мастерская, рядом находится магазин с автозапчастями и автозаправочная станция.

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Парковочные места будут продавать на торгах без объявления цены, то есть участники сами могут обозначить приемлемую для себя стоимость лота. Победителем станет претендент с самым высоким ценовым предложением. Площадь машино-мест составляет от 13,3 до 16,9 квадратного метра.

Подать заявку на участие в онлай-аукционе могут все желающие с 26 по 28 июня. Для этого необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию на электронной торговой площадке «Росэлторг». Подведение итогов торгов состоится с 28 по 30 июня.

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