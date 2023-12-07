Москва 07 декабря 2023, 17:14 Москва выставила на торги участок под культурно-досуговый центр в Косино-Ухтомском Щербаков: инвестор построит культурно-досуговый центр в районе Косино-Ухтомский Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Инвесторы смогут арендовать земельный участок, предназначенный под строительство объекта культурно-досугового типа в районе Косино-Ухтомский. Соответствующий лот разместили на городских торгах власти Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Размер годовой арендной платы определится в ходе аукциона, который пройдет 25 января 2024 года», — рассказал он.

Реклама

Участок расположен в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы рядом с жилым массивом и природно-историческим парком «Косинский». Его площадь составила 3,4 тысячи квадратных метров.

С победителем торгов заключат договор аренды на четыре года и десять месяцев. Построенная им здание ограничат площадью в 2,7 тысячи «квадратов», а его максимальная высота составит 10 метров.

Арендатор должен будет завершить работы нулевого цикла в течение 15 месяцев после выдачи разрешения на строительство.

Подать заявку на участие в аукционе можно будет до 22 января 2024 года через электронную площадку «Росэлторг».

Ранее Подмосковье выставило на торги свыше 100 земельных участков и помещений.