Москва 17 мая 2023, 09:54 Москва выставила на торги 57 парковочных мест на Славянском бульваре Власти Москвы объявили аукцион на 57 парковочных мест в районе Фили-Давыдково Фото: freepik.com

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Почти 60 машино-мест уйдут с молотка в подземном паркинге, расположенном рядом с Кутузовским проспектом и станцией метро «Славянский бульвар». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

Город выставил на торги 57 парковочных мест в подземной отапливаемой автостоянке на западе Москвы в районе Фили-Давыдково. На аукционе представили объекты, площадь которых варьируется от 11,3 до 22,2 «квадрата». Автовладельцам предложили выбрать вариант, подходящий под габариты их транспортного средства.

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«Торги пройдут в период с 8 по 15 июня, к участию в них приглашаются все желающие», — уточнил Щербаков.

В паркинге есть все необходимые коммуникации, а также автомойка и шиномонтаж. Подать заявку на участие можно с 30 мая по 6 июня. Аукцион состоится в онлайн-режиме на электронной площадке «Росэлторг». Участникам нужно иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее москвичи купили у города более 1,8 тысячи машино-мест с января по март.