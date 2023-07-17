Москва 17 июля 2023, 20:06 Москва выставила на торги 54 торговые точки в Коломенском Московские власти выставили на торги 54 торговых объекта в музее-заповеднике «Коломенское» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская столица выставила на торги 54 нестационарных торговых объекта, где предприниматели смогут обустроить круглогодичные или сезонные кафе, пункты проката или пункты продажи продуктов. Об этом рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков на сайте мэра Москвы.

По словам Щербакова, договоры с победителями торгов заключат на срок от нескольких месяцев до пяти лет. Такие торговые точки, оформленные в едином стиле, стоят в местах с хорошей проходимостью: на центральных дорожках, у архитектурных ансамблей, на набережных, — что делает их удачными для создания бизнеса.

Реклама

Заявочные кампании на 23 киоска и 31 торговый объект пройдут с 21 по 28 июля, сами торги состоятся 26 июля и 2 августа. Чтобы поучаствовать, предпринимателям достаточно зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и предоставить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее московским предпринимателям в сфере общепита рассказали о бесплатной онлайн-конференции, на которой участникам расскажут о последних обновлениях столичного законодательства и условиях развития бизнеса в городе.