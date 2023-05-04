Москва 04 мая 2023, 10:35 Москва выставила на торги 28 коммерческих помещений Власти Москвы продадут с аукциона коммерческие объекты в 9 округах Москвы freepik.com

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Около трех десятков коммерческих помещений в столице уйдут с молотка. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на министра правительства, главу департамента городского имущества Максима Гамана.

Город распродает с молотка 28 коммерческих объектов, не имеющих ограничений по эксплуатации. Недвижимость находится в девяти столичных округах.

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Больше всего лотов расположено в ЦАО и ВАО — по пять. Их площадь составляет 900 и примерно 1,3 тысячи «квадратов».

Принять участие в аукционах, которые пройдут с 17 по 23 мая, могут все желающие.

«На торги выставили отдельно стоящие здания и помещения в подвалах и на первых этажах жилых домов», — уточнил Максим Гаман.

На юго-востоке и юго-западе столицы предлагается купить четыре объекта площадью больше 1,2 и 1,1 тысячи квадратных метров. На северо-востоке и юге города выставили на торги по три помещения, площадь которых составляет более 300 и почти 1,3 тысячи «квадратов».

Еще четыре лота площадью 750 квадратных метров продадут на севере, западе и северо-западе.

Вся коммерческая недвижимость будет реализована на аукционах и посредством публичного предложения с понижением стоимости.

Заявку на участие в торгах можно подать с 11 по 16 мая.