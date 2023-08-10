Москва 10 августа 2023, 16:20 Москва выставила на торги 20 кладовых помещений в районе Крылатское Москва выставила на торги 20 кладовых помещений в подвале дома на Рублевском шоссе Сайт мэра и правительства Москвы

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Двадцать кладовых помещений в подвале многоэтажки на Рублевском шоссе выставили на городские торги. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Это огороженные металлической сеткой помещения площадью от семи до 23 квадратных метров. Они будут реализованы 28 августа посредством публичного предложения — такой формат предполагает понижение цены в ходе торгов», — рассказал он.

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Заявки примут до 17 августа. Для участия необходимо иметь учетную запись на торговой площадке «Росэлторг» и электронную подпись.

Дом расположен по адресу: Рублевское шоссе, 70, корпус 6. В подвалы можно попасть через места общего пользования. Они обычно используются для хранения спортивного инвентаря, инструментов и многого другого.

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