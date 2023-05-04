Москва 04 мая 2023, 11:58 Москва выставила на торги комплекс зданий XIX века Заммэра Ефимов: комплекс зданий XIX века выставили на торги в Москве freepik.com

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Москва продаст с аукциона три объекта, построенных в XIX веке. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Столичные власти объявили торги по программе «Один рубль за квадратный метр в год» на комплекс зданий конца XIX века, расположенных в Большом Афанасьевском переулке.

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Объект имеет культурную ценность: в этом доме жил скульптор Николай Андреевич Андреев в 1900–1932 годах.

«Победитель торгов в течение пяти лет должен отреставрировать объект, после чего сможет перейти на льготную ставку аренды и использовать его по своему усмотрению в течение 49 лет», — уточнил Ефимов.

Комплекс представляет собой три строения, площадь которых составляет более 800 «квадратов». При реставрационных работах необходимо будет сохранить исторический вид зданий. Инвестор, перейдя на льготную ставку аренды, может оборудовать в помещениях офисы, кафе или медицинский центр.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 9 июня. Сами торги пройдут 16 июня.