Москва 21 июля 2023, 16:30 Москва выставила на торги 15 нестационарных точек быстрого питания в трех парках Власти Москвы выставили на торги 15 нестационарных торговых объектов в трех парках Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва выставила на торги нестационарные объекты общепита. Их разместят в трех городских парках. Подать заявки на участие можно до 28 июля, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Победители аукционов смогут открыть в Таганском парке, детском парке имени Прямикова и зоне отдыха „Красногвардейские пруды“ кафе и точки быстрого питания, а также установить 11 передвижных тележек с навесами», — сказал он.

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Щербаков добавил, что сумма аренды площади под размещение и право торговой деятельности определят на аукционе.

Победители смогут продавать мороженое «на колесах», прохладительные напитки, сахарную вату и кукурузу. Также будущим владельцам кафе дадут право на открытие круглогодичного заведения в павильоне площадью 55 квадратных метров.

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