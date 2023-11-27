Москва 27 ноября 2023, 12:01 Москва выставила на продажу более 100 машино-мест на Изюмской улице Щербаков: Москва продаст на торгах 121 машино-место на Изюмской улице Сайт мэра и правительства Москвы

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Московские власти проведут открытый онлайн-аукцион для продажи 121 машино-места в многоуровневом паркинге, расположенном по адресу Изюмская улица, дом 63. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Всего доступно 121 парковочное место площадью от 14 до 19 квадратных метров. <…> К участию приглашаются все желающие», — отметил он.

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Процедура определения цены произойдет с помощью онлайн-аукционов с 14 декабря по 29 января 2024 года. Срок подачи заявок на участие в аукционах закончится 25 января. Для участия в торгах понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

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