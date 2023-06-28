Москва 28 июня 2023, 10:46 Москва выставила на аукцион 14 парковочных мест на юго-западе города Щербаков: власти Москвы выставили на торги 14 парковочных мест в Обручевском районе Сайт мэра и правительства Москвы

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Власти продадут с молотка 14 машино-мест на многоуровневой подземной автостоянке в Обручевском районе столицы, сообщил глава департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

Парковка находится на Ленинском проспекте, дом 95б. Неподалеку от паркинга расположены автосервис, мойка, шиномонтаж, автозаправка и магазины.

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Щербаков уточнил, что площадь лотов варьируется от 12,7 до 14,2 квадратного метра. Он добавил, что в онлайн-аукционах, которые состоятся 11 июля, могут участвовать все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на электронной торговой платформе «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Заявки принимают до 7 июля.

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