Москва 19 июля 2023, 11:15 Москва вышла в лидеры среди российских регионов по количеству выданных ипотек Заммэра Москвы Ефимов: максимум сделок по ипотеке зарегистрировали в столице за полгода РИА «Новости»

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Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в столице 13 123 договора по ипотеке за июнь 2023 года. Это на 12,6% больше, чем в мае. Кредиты на льготных условиях оформили как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в июне составил 26,5 миллиарда рублей — это 19,6% от общероссийского объема. Всего в столице с начала действия программы выдали кредитов на сумму 910,5 миллиарда рублей», — сказал он.

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Кроме этого, по сравнению с июнем прошлого года количество сделок увеличилось на 92,7%.

Также Росреестр зафиксировал в Москве наивысшие показатели всех лет. Это первый раз, когда в январе–июне объем регистраций жилищных ипотек превысил 64 тысячи сделок (64 729).

Ранее стало известно, что Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%.