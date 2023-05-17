Москва 17 мая 2023, 08:55 Москва вышла в лидеры по уровню безопасности дорожного движения в России Собянин: камеры фотовидеофиксации помогли снизить число смертей в ДТП втрое за 11 лет РИА «Новости»

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Столица стала самым надежным регионом в стране по безопасности на автодорогах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Благодаря системе фотовидеофиксации ЦОДД столица лидирует среди российских регионов по уровню безопасности дорожного движения. Она состоит из 3800 комплексов. Речь идет о стационарных, передвижных и мобильных камерах.

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«Их установка помогает снизить число ДТП, нарушений ПДД, количество угонов и, конечно, сохранить жизни людей», — отметил Собянин.

Так, с 2012 года число погибших в авариях на 100 тысяч населения сократилось в три раза, а количество угонов машин снизилось в 14 раз.

Камеры функционируют непрерывно: распознают более 70 миллионов проездов транспорта в сутки. В 2018 году в систему внедрили нейронные сети, которые обрабатывают все снимки, имеющие признаки нарушений. При этом окончательное решение о штрафах принимают специалисты.

В первую очередь камеры размещают на аварийных участках. С 2015 года комплексами оснастили 531 точку концентрации ДТП. В итоге в 87% мест аварии прекратились.

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