Москва 02 августа 2023, 16:20 Москва выразила готовность поделиться секретом успеха развития города с дружественными странами Левкин: власти Москвы поделятся секретом успеха развития города с дружественными странами

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Власти Москвы готовы поделиться с дружественными странами секретом успеха развития города. Такое заявление на панельной дискуссии «Urban Health как основа качества жизни города» сделал глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, сообщило АГН «Москва».

По его словам, Москва не стоит на месте и постоянно меняется. Кроме развития социальной сферы, власти города занимаются и внешним его преображением.

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Во время заседания Левкин сделал акцент на впечатлениях от Москвы женщины — мэра столицы Венесуэлы Каракаса. Она была в городе четыре года назад, во время пандемии коронавирусной инфекции. Женщина поразилась, как преобразилась Москва за такой короткий период времени.

Левкин подчеркнул, что в том числе и ей город может передать свой опыт успешных практик.

«Готовы делиться — с Венесуэлой делимся, с коллегами из Индии делимся, все, кто здесь слышит, готовы отдельно индивидуально поделиться», — сказал он.

Заседание прошло в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). В этом году он станет площадкой для обсуждения перспектив развития крупных городов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе МУФ на ближайшие дни.