Москва 25 апреля 2023, 09:44 Москва выпустит зеленые облигации для населения Заммэра Ефимов: Москва выпустит «зеленые» облигации для населения Pxhere

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Правительство Москвы уже к концу мая планирует начать размещение зеленых облигаций.Покупая их, жители смогут инвестировать в экологические проекты города, отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем облигаций, предложенный к размещению, составит два миллиарда рублей, а срок их обращения — два года. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал. Процентную ставку по облигациям определят перед началом размещения исходя из рыночной конъюнктуры», — отметил он.

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Купить такие облигации смогут только физические лица. Если говорить о выпущенных Москвой бумагах, риска потери средств нет: они не упадут в цене, потому что не обращаются на бирже. Однако владельцы получат доход за весь период владения акциями, даже если решат досрочно вернуть их городу.

Покупка зеленых облигаций будет простой и удобной, без посредников и комиссии, отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова. Полученные средства город направит на финансирование проекта замены дизельных автобусов на электробусы. Это необходимо, чтобы сократить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта.