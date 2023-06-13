Москва 13 июня 2023, 16:58 Москва выполнила годовой план по строительству школ и детских садов на 40% Бочкарев: годовой план по строительству школ и детских садов в Москве выполнили на 40% Сайт мэра и правительства Москвы

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С января в столице достроили 28 образовательных объектов из 60 запланированных на год, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, основную часть зданий в столице возвели за счет частных инвесторов и девелоперов. В общей сложности в Москве до конца этого года планируют ввести в эксплуатацию 60 объектов образования. Сейчас удалось достроить 28 школ, детских садов и учебных корпусов для колледжей и лицеев. Таким образом город выполнил годовой план на 40%.

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Бочкарев уточнил, что образовательные объекты в сложившихся районах возводят за счет городского бюджета, а строительство в новых формируемых кварталах осуществляет бизнес. Он добавил, что для застройщиков строительство качественной инфраструктуры — конкурентное преимущество, а не обременение.

Ранее в столице достроили четыре гостиницы на 358 номеров.