Москва 13 сентября 2023, 17:06 Москва выполнила годовой план по строительству спортивных объектов Годовой план по строительству спортивных объектов в Москве выполнили на 100% Сайт мэра и правительства Москвы

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С января по сентябрь в столице построили 14 объектов спортивной инфраструктуры. Это 100% показатель годового плана. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Общая площадь шести спортивных учреждений составила 35 тысяч квадратных метров. Их построили за счет средств городского бюджета. Еще восемь общей площадью в 83 тысячи квадратных метров — за счет инвесторов.

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Самыми масштабными проектами этого года стали бассейн Московского среднего специального училища № 4 имени Гомельского, Дворец спорта «Некрасовка» и физкультурно-оздоровительный комплекс «Качаловский».

Ранее инвестор передал в собственность городу новый спортивный комплекс с бассейном на юго-западе Москвы.