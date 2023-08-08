Москва 08 августа 2023, 14:45 Москва выделит на строительство почти три триллиона рублей за три года Загрутдинов: 2,9 триллиона рублей выделит Москва на строительство в 2023–2025 годах РИА «Новости»

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Более 2,88 триллиона рублей вложат в строительство различных объектов в Москве в 2023–2025 годах в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, с начала года из бюджета города уже вложили 476,2 миллиарда рублей, а до конца текущего года на возведение объектов направят еще 473,8 миллиарда рублей.

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Кроме того, в 2024 году на строительство выделят 960 миллиардов рублей, а в 2025 году — уже 970.

Загрутдинов добавил, что Москва продолжит наращивать темпы строительства.

К 2025 году объемы ввода объектов, в том числе жилья по программе реновации жилищного фонда, вырастут до около пяти миллионов квадратных метров ежегодно. Рафик Загрутдинов

К 2025 году в Москве появится более 600 новых объектов. Общая площадь зданий составит 13,4 миллиона квадратных метров.