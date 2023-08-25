Москва 25 августа 2023, 10:26 Москва выделит грант на строительство корпусов квантового кластера «Сколково» Мэр Москвы Собянин: город выделит грант на строительство квантового кластера Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва выделит грант на строительство корпусов столичного квантового кластера «Сколково». В них разместят 27 лабораторий и 15 научных групп. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Планируем, что все работы по созданию московского квантового кластера завершим в IV квартале 2024 года», — подчеркнул он.

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Всего город выделит около 6,5 миллиарда рублей. Финансирование проведут путем льготного инвестиционного кредитования через столичный фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

На эти средства обустроят лаборатории и научные группы российского квантового центра, наладят мелкосерийное производство и многое другое.

Ранее Москва одобрила 68 грантов на тестирование инноваций. Их общая сумма составила 114 миллионов рублей.