25 августа 2023, 10:26
Москва выделит грант на строительство корпусов квантового кластера «Сколково»
Мэр Москвы Собянин: город выделит грант на строительство квантового кластера
Москва выделит грант на строительство корпусов столичного квантового кластера «Сколково». В них разместят 27 лабораторий и 15 научных групп. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Планируем, что все работы по созданию московского квантового кластера завершим в IV квартале 2024 года», — подчеркнул он.
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Всего город выделит около 6,5 миллиарда рублей. Финансирование проведут путем льготного инвестиционного кредитования через столичный фонд поддержки промышленности и предпринимательства.
На эти средства обустроят лаборатории и научные группы российского квантового центра, наладят мелкосерийное производство и многое другое.
Ранее Москва одобрила 68 грантов на тестирование инноваций. Их общая сумма составила 114 миллионов рублей.
Строительство
Сергей Собянин
Промышленность
Москва 2023
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