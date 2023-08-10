10 августа 2023, 17:39
Москва выделит грант на развитие киностудии имени Горького
Мэр Москвы Собянин рассказал о реставрации киностудии имени Горького за счет гранта
В столице продолжают возрождать один из старейших комплексов съемочной индустрии — киностудию имени Горького. Для его реставрации город выделит грант. О планах работ сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«В ближайшие месяцы планируем достроить музей с библиотекой и лекторием и открыть малые студии для создания цифрового контента», — рассказал он.
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Собянин добавил, что следующим этапом станет ремонт помещений и благоустройство территории вокруг. Мэр рассказал, что в киностудии появятся:
- корпус для размещения резидентов;
- зал для показов фильмов;
- студия виртуального продакшена;
- павильоны для съемок.
К возрождению киностудии приступили несколько лет назад. Там уже капитально отремонтировали фасад и вход главного здания, а также помещения для детско-юношеского креативного кластера «Кинокампус Горького».
Ранее Собянин подчеркнул, что киностудия станет визитной карточкой нового кластера в Москве.
Реставрация
Сергей Собянин
Москва 2023
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