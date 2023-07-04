Москва 04 июля 2023, 14:53 Москва выделила грант на совершенствование систем ПВО Правительство Москвы выделило грант НПО «Алмаз» на совершенствование систем ПВО Сайт мэра и правительства Москвы

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Правительство Москвы решило выделить грант научно-производственному объединению «Алмаз» для совершенствования систем противовоздушной обороны с учетом современных вызовов и угроз. Постановление, подписанное Сергеем Собяниным, приняли на заседании Президиума Правительства Москвы.

Выделенные из городского бюджета средства используют для усовершенствования средств обнаружения маловысотных целей, в том числе БПЛА.

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В пресс-службе мэрии выразили уверенность, что эта мера повысит безопасности населения и объектов инфраструктуры в Московском регионе.

Ранее очевидец рассказал «360» о падении обломков БПЛА в Новой Москве.