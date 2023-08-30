Москва 30 августа 2023, 09:00 Москва впервые выплатила купонный доход по зеленым облигациям для населения Власти Москвы выплатили купонный доход по первому выпуску зеленых облигаций Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные власти осуществили выплату купонных платежей по первому выпуску зеленых облигаций для населения. Как сообщили на сайте мэра города, следующую ежеквартальную выплату инвесторы получат уже в ноябре.

Общий объем выплат составил 25,9 миллиона рублей, ставка купонного дохода по облигациям составляет 8,5 процента годовых. Срок обращения ценных бумаг — два года, а объем размещения — два миллиарда рублей.

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Как заявила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, выпуск таких облигаций для населения стал новым этапом в развитии долгового рынка города.

«Жители становятся соинвесторами экологически значимых проектов и получают за это дополнительный гарантированный доход. Привлеченные средства направлены на закупку современных электробусов, приходящих на смену дизельным автобусам», — рассказала она.

Появились зеленые облигации на Московской бирже в мае этого года, но в биржевых торгах они не участвуют, что сделало эти ценные бумаги независимыми от каких-либо рыночных рисков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о положительной динамике по экологической ситуации в столице.