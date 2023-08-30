30 августа 2023, 09:00
Москва впервые выплатила купонный доход по зеленым облигациям для населения
Власти Москвы выплатили купонный доход по первому выпуску зеленых облигаций
Столичные власти осуществили выплату купонных платежей по первому выпуску зеленых облигаций для населения. Как сообщили на сайте мэра города, следующую ежеквартальную выплату инвесторы получат уже в ноябре.
Общий объем выплат составил 25,9 миллиона рублей, ставка купонного дохода по облигациям составляет 8,5 процента годовых. Срок обращения ценных бумаг — два года, а объем размещения — два миллиарда рублей.
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Как заявила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, выпуск таких облигаций для населения стал новым этапом в развитии долгового рынка города.
«Жители становятся соинвесторами экологически значимых проектов и получают за это дополнительный гарантированный доход. Привлеченные средства направлены на закупку современных электробусов, приходящих на смену дизельным автобусам», — рассказала она.
Появились зеленые облигации на Московской бирже в мае этого года, но в биржевых торгах они не участвуют, что сделало эти ценные бумаги независимыми от каких-либо рыночных рисков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о положительной динамике по экологической ситуации в столице.
Экология
Москва 2023
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