Москва 24 августа 2023, 17:02 Москва возглавила рейтинг ООН по оказанию электронных услуг — Собянин Мэр Москвы Собянин: столица возглавила рейтинг ООН по оказанию электронных услуг Сайт мэра и правительства Москвы

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Все больше москвичей начинают пользоваться электронными услугами в столице. С их помощью они могут записаться к врачу, в спортивные секции, на культурные мероприятия и многое другое. Мэр города Сергей Собянин подчеркнул, что столица возглавила рейтинг ООН по оказанию электронных услуг. Его слова передало АГН «Москва».

«По уровню оказания электронных услуг по версии ООН, не по моей версии, Москва — номер один в мире. В итоге всех наших усилий с вами Москва сегодня занимает лидирующие позиции в экономических рейтингах, в пятерке ведущих городов мира», — подчеркнул он.

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Собянин подчеркнул, что в столице продолжают внедрять новые технологии и развивать параллельно все сферы жизни: здравоохранение, транспорт, медицину, спорт, культуру и многое другое.

«Сегодня мы можем с гордостью сказать: Москва — лучший город мира», — заключил мэр.

Ранее Собянин назвал столицу самым зеленым мегаполисом. Он подчеркнул, что за последние годы Москва создала и благоустроила почти тысячу парков, около 500 улиц и общественных пространств. Кроме этого, в столице прошла реконструкция тысячи дворов.