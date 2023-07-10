10 июля 2023, 13:01
Москва возглавила федеральный рейтинг эффективности промышленной политики
Собянин: Москва стала лидером в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики
Столица заняла первую строчку рейтинга Министерства промышленности и торговли России по эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов в сфере промышленности за прошлый год. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Итоги рейтинга подвели на Международной выставке «Иннопром», которая проходила в Екатеринбурге.
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Собянин уточнил, что стать лидером Москве удалось благодаря высокому росту инвестиций в столице. За пять лет их объемы возросли вдвое.
Кроме того, у столицы отметили крупный промышленный потенциал. Мэр добавил, что в городе функционируют четыре тысячи промпредприятий, а объём производства в обрабатывающих отраслях увеличился в два раза за пять лет.
Флагманским проектом стала производственная площадка ОЭЗ «Технополис Москва». Ее резидентам доступны готовая инфраструктура, удобная локация и использование беспошлинного импорта, а также льготы по налогам.
Помимо этого, эксперты оценивали адресную и эффективную поддержку региональных властей. В 2022 году московское правительство приняло 80 мер для помощи бизнесу.
Ранее жителям столицы сообщили, что производство комплектующих для MC-21 организуют в индустриальном парке «Руднево» в Москве.
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Сергей Собянин
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