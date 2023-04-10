10 апреля 2023, 11:14
Москва вошла в тройку городов с самыми богатыми миллиардерами
Forbes: Москва заняла шестое место в рейтинге городов мира по числу миллиардеров
Москва стала шестой по количеству живущих в ней миллионеров. Их общий капитал оценивают в 307 миллиардов долларов — по этому показателю столица занимает третье место среди мировых мегаполисов, сообщил Forbes.
По данным Forbes, в столице живет 61 участник рейтинга богатейших бизнесменов мира. Этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом — в 2022-м в Москве жили 53 миллиардера.
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В результате Москва поднялась с седьмого места на шестое. Ее обгоняют Лондон (63 миллиардера), Шанхай (65), Пекин (68) Гонконг (70) и Нью-Йорк (101).
Издание оценило и общее состояние московских миллиардеров — они делят 307 миллиардов долларов. Этот показатель на 92 миллиарда выше, чем в 2022 году, что позволяет Москве занять третье место среди мировых мегаполисов.
Столица России уступила только Парижу, где состояния богатейших жителей оценили в 409 миллиардов долларов, и Нью-Йорке — там капиталы достигли почти 617 миллиардов долларов.
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