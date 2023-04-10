Москва 10 апреля 2023, 11:14 Москва вошла в тройку городов с самыми богатыми миллиардерами Forbes: Москва заняла шестое место в рейтинге городов мира по числу миллиардеров Pxhere

Читать 360tv в

Москва стала шестой по количеству живущих в ней миллионеров. Их общий капитал оценивают в 307 миллиардов долларов — по этому показателю столица занимает третье место среди мировых мегаполисов, сообщил Forbes.

По данным Forbes, в столице живет 61 участник рейтинга богатейших бизнесменов мира. Этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом — в 2022-м в Москве жили 53 миллиардера.

Реклама

В результате Москва поднялась с седьмого места на шестое. Ее обгоняют Лондон (63 миллиардера), Шанхай (65), Пекин (68) Гонконг (70) и Нью-Йорк (101).

Издание оценило и общее состояние московских миллиардеров — они делят 307 миллиардов долларов. Этот показатель на 92 миллиарда выше, чем в 2022 году, что позволяет Москве занять третье место среди мировых мегаполисов.

Столица России уступила только Парижу, где состояния богатейших жителей оценили в 409 миллиардов долларов, и Нью-Йорке — там капиталы достигли почти 617 миллиардов долларов.