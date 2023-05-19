Москва 19 мая 2023, 20:35 Москва вошла в топ-5 освещенных городов мира Мэр Собянин: за 12 лет уровень освещенности Москвы вырос вдвое Фото: freepik.com

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За последнее десятилетие российская столица стала в два раза ярче сиять. В городе значительно возрос уровень освещенности. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Москва занимает сегодня лидирующие позиции среди наиболее ярких мегаполисов мира. Специалисты оформляют множество столичных зданий и сооружений с помощью художественной подсветки, подчеркивающей их архитектурные преимущества.

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«Город выглядит ночью не просто светлым, а даже сказочным. При этом в наружном освещении используем энергоэффективные технологии», — отметил мэр.

Больше 20 мостов через Москву-реку и Яузу оснастили в виде самоцветов. Большой Москворецкий мост похож на опал, Лужнецкий — агат и кварц, Новоарбатский — тигровый глаз, а Крымский — рутил и кварц. Садовое кольцо оформили в золотых оттенках. Нижняя часть строений в ночные часы озаряется белым светом, верхняя — желтым.

Пешеходные центральные улицы — Никольская, Большая Дмитровка, Кузнецкий мост, Столешников и Камергерский переулки — подсвечивают тысячами ламп световой инсталляции «звездное небо».

Ранее экскурсию по миниатюрной Москве подготовили на ВДНХ к акции «Ночь музеев».