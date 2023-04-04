Москва 04 апреля 2023, 13:05 Москва вошла в десятку лидеров мирового рейтинга по инновационной привлекательности

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По рейтингу инвестиционной привлекательности Москва вошла в топ-10 мировых лидеров и стоит наравне с Нью-Йорком, Парижем, Токио и Пекином. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

Отмечается, что Москва также заняла второе место по количеству музеев, театров и галерей. Кроме того, реализуемая программа пилотного тестирования в столице стала самой масштабной в мире.

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Как сообщили «Дни.ру», рейтинг мегаполисов составил Институт статистических исследований и экономики знаний ВШЭ.