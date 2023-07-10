10 июля 2023, 13:13
Москва вместе с Минпромторгом и Минобрнауки будет развивать электронную промышленность
Собянин, Мантуров и Фальков договорились о развитии электронной промышленности в Москве
На Международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходила в Екатеринбурге, мэр Москвы Сергей Собянин, зампредседателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписали соглашение о совместном развитии электронной промышленности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы мэрии.
В документе говорится об активном использовании промышленной и инновационной инфраструктуры столицы, чтобы реализовывать проекты, которые нацелены на развитие и обеспечение технологического суверенитета отечественной электронной промышленности.
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Москва стала крупнейшим производителем и экспортером микроэлектроники в СНГ. Сейчас отрасль насчитывает свыше 40 предприятий, выпускающих почти 700 видов продукции.
Ранее столица возглавила федеральный рейтинг эффективности промышленной политики.
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