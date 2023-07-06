Москва 06 июля 2023, 18:12 Москва установила температурный рекорд этого лета Синоптик Позднякова: температура воздуха в центре Москвы превысила 30 градусов тепла РИА «Новости»

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Четверг, 6 июля, стало самым теплым днем с начала лета. Об этом сообщила в Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По данным синоптика, в 15 часов на ВДНХ воздух прогрелся до 28,8 градуса. Местами в центральном районе столицы температура превышала 30 градусов тепла.

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При этом Позднякова уточнила, что самая высокая температура в прошлом месяце составила 27,4 градуса.

Ранее москвичей предупредили о грозе и граде в пятницу.