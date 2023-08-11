11 августа 2023, 09:05
Москва стала вторым по популярности среди туристов регионом России
Москва стала второй в списке самых популярных направлений среди туристов летом 2023 года
Москва вновь стала одним из самых посещаемых туристами регионов страны. Специалисты спрогнозировали, что до осени более шести миллионов путешественников посетят мегаполис. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
В Ассоциации туроператоров России уточнили, что столица расположилась на втором месте по числу туристов, уступив Краснодарскому краю. По данным представителей ассоциации, в этом летнем сезоне Краснодарский край посетят примерно 10 миллионов туристов и столько же — в общей сложности Москву и Санкт-Петербург.
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В 2023-м внутренний туризм продолжил набирать обороты: аналитики отметили рост гостиничной отрасли. Только за первые шесть месяцев в российских отелях останавливалось свыше 35 миллионов человек, что на 13% больше, чем в прошлом году, и на 15% больше показателей до пандемии.
Кроме того, загрузка в московских гостиницах также возросла, в пиковые летние и праздничные дни превышая 70%. При этом среднегодовой показатель составил свыше 60%.
Ранее Приморский край продемонстрировал наибольший прирост турпотока в России в январе-июле 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022-го. Показатели возросли на 44%.
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