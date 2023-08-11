Москва 11 августа 2023, 09:05 Москва стала вторым по популярности среди туристов регионом России Москва стала второй в списке самых популярных направлений среди туристов летом 2023 года Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва вновь стала одним из самых посещаемых туристами регионов страны. Специалисты спрогнозировали, что до осени более шести миллионов путешественников посетят мегаполис. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В Ассоциации туроператоров России уточнили, что столица расположилась на втором месте по числу туристов, уступив Краснодарскому краю. По данным представителей ассоциации, в этом летнем сезоне Краснодарский край посетят примерно 10 миллионов туристов и столько же — в общей сложности Москву и Санкт-Петербург.

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В 2023-м внутренний туризм продолжил набирать обороты: аналитики отметили рост гостиничной отрасли. Только за первые шесть месяцев в российских отелях останавливалось свыше 35 миллионов человек, что на 13% больше, чем в прошлом году, и на 15% больше показателей до пандемии.

Кроме того, загрузка в московских гостиницах также возросла, в пиковые летние и праздничные дни превышая 70%. При этом среднегодовой показатель составил свыше 60%.

Ранее Приморский край продемонстрировал наибольший прирост турпотока в России в январе-июле 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022-го. Показатели возросли на 44%.