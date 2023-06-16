Москва 16 июня 2023, 14:41 Москва стала лидером в Национальном рейтинге инвестклимата в России Мэр Москвы Собянин: столица возглавила Национальный рейтинг инвестклимата в России Сайт мэра и правительства Москвы

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На Петербургском международном экономическом форуме объявили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, составленный по отзывам предпринимателей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По его словам, первое место по привлекательности инвестклимата заняла Москва. В лидерах также оказались Татарстан, Московская, Нижегородская и Тюменская области.

Спасибо деловому сообществу за такую высокую оценку! Будем стараться и дальше создавать комфортные условия для инвесторов. Сергей Собянин Мэр Москвы

Он добавил, что вклады инвесторов в Москве в 2022 году приблизились к шести триллионам рублей, что составило 21% от всех российских инвестиций. Столичные власти предоставляют бизнесу льготы на налоги, имущество и прибыль, а также субсидии, льготные кредиты и землю в аренду без аукционов.

Собянин уточнил, что в прошлом году правительство Москвы приняло 80 мер финансовой и нефинансовой поддержки предпринимателей.

За 10 лет показатель инвестиций в основной капитал вырос в пять раз. Сергей Собянин Мэр Москвы

Ранее московские предприятия заключили контракты с партнерами из 26 дружественных стран.