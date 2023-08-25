Москва 25 августа 2023, 13:17 Москва стала лидером по выдаче ипотеки на гаражи и машино-места «Домклик»: Москва стала лидером по выдаче ипотеки на гаражи и машино-места Unsplash

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В Москве и области продолжают выдавать ипотечные кредиты на приобретение гаражей и машино-мест. В столице число таких сделок достигло 23,8% от общего спроса. Об этом сообщила «РБК Недвижимость» со ссылкой на аналитиков «Домклик».

Аналитики изучили статистику этого года по выдаче ипотеки по сделкам Сбербанка. Так, россияне за первые шесть месяцев получили около 2,7 тысячи кредитов на гаражи и машино-места. Этот показатель превышает аналогичный период прошлого года на 66,4%.

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По данным «Домклик», второе место заняла Московская область, третье — Свердловская область. Далее в список регионов по выдаче ипотечных кредитов на гаражи и машино-места вошли: Ростовская область, Приморский край, Новосибирская область и Санкт-Петербург.

Всего за текущий год россияне получили около 2,7 тысячи кредитов. Этот показатель превышает аналогичный период прошлого года на 66,4%.

Аналитики предположили, что такой рост обусловлен увеличением количества домов в частном секторе. В том числе, за городом.

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