Москва 10 апреля 2023, 14:21 Москва стала лидером по падению цен на аренду жилья «Авито Недвижимость»: цены на аренду жилья в Москве упали на 20% за год Pxhere

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Средняя стоимость аренды жилья в Москве за год снизилась почти на 20%, сообщил РБК со ссылкой на исследование аналитиков «Авито Недвижимость». Столица оказалась на первом месте по этому показателю — в других крупных городах страны цены упали не так сильно.

Аналитики сравнивали среднюю стоимость аренды квартир в опубликованных сервисом объявлениях за первый квартал 2023 и 2022 годов. С марта прошлого года средняя месячная стоимость аренды на все типы квартир стала ниже на 19,1% и опустилась до 55 тысяч рублей.

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На втором месте оказался Калининград: там аренда упала на 17,4% — до 19 тысяч рублей в месяц. Третье место занял Санкт-Петербург — в нем снять квартиру стало дешевле на 10%, заплатить за нее придется в среднем 27 тысяч рублей.

Однако в некоторых российских городах стоимость аренды недвижимости увеличилась. Сильнее всего — в Ростове-на-Дону. Там ценник вырос на 22%, до 22 тысяч рублей. Второе место поделили Омск и Киров с приростом на 20%: цены выросли до 18 и 26 тысяч рублей соответственно. Топ-3 замкнул Ижевске: там аренда стала дороже на 18,2% и теперь в среднем составляет 26 тысяч рублей.