Москва 18 ноября 2023, 17:29 Москва сохранит исторический облик метро — Собянин Собянин рассказал, как в метро Москвы сохраняют исторический облик станций РИА «Новости»

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Более 20 станций столичного метро, являющихся объектами культурного наследия, отреставрировали с 2011 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сохраняем исторический облик станций московского метро», — написал он.

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Московский метрополитен часто называют подземным музеем, отметил Собянин. Вестибюли и платформы 48 станций — настоящие произведения искусства. Специалисты непрерывно следят за состоянием станций и сохранением их исторического облика.

Первоначальный вид вернули «Бауманской», «Проспекту Мира», «Смоленской». В вестибюлях «Новослободской» и «Рижской» восстановили утраченные элементы. Реставрация продолжается на «Новокузнецкой».

Исторический облик столичного метро сохраняют, но составы пускают новые и комфортные. Ранее Собянин рассказал, что в подземке продолжилась модернизация парка поездов. Только в октябре там появилось 48 новых «Москва-2020». Доля поездов современных моделей на Калужско-Рижской ветке — около 80%.