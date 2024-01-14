Москва 14 января 2024, 16:33 Москва сдала в аренду девять объектов по льготной программе в 2023 году Инвесторы арендовали у Москвы 9 объектов по программе «1 рубль за кв. м в год» РИА «Новости»

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В Москве за минувший год инвесторы взяли в аренду по программе «Один рубль за квадратный метр в год» девять зданий. В их числе — три объекта культурного наследия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на льготных условиях город сдал в аренду дом скульптора Андреева, деревянный дом купца Виноградова и усадьбу Шубиных.

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По словам мэра, благодаря программе в столице появилась дополнительная возможность проводить реставрацию и сохранять памятники архитектуры, а также отдавать городские здания под частные школы и детские сады, гостиницы.

«Все остаются в выигрыше. Город преображается, а бизнес пользуется столичной недвижимостью по символической цене», — подчеркнул Собянин.

Желающим присоединиться к программе необходимо поучаствовать в городском аукционе.

Власти Москвы в январе также выставят на торги свыше 60 парковочных мест на западе столицы. Прием заявок на участие в аукционе завершится 17 и 18 января.