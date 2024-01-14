14 января 2024, 16:33
Москва сдала в аренду девять объектов по льготной программе в 2023 году
Инвесторы арендовали у Москвы 9 объектов по программе «1 рубль за кв. м в год»
В Москве за минувший год инвесторы взяли в аренду по программе «Один рубль за квадратный метр в год» девять зданий. В их числе — три объекта культурного наследия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на льготных условиях город сдал в аренду дом скульптора Андреева, деревянный дом купца Виноградова и усадьбу Шубиных.
Реклама
По словам мэра, благодаря программе в столице появилась дополнительная возможность проводить реставрацию и сохранять памятники архитектуры, а также отдавать городские здания под частные школы и детские сады, гостиницы.
«Все остаются в выигрыше. Город преображается, а бизнес пользуется столичной недвижимостью по символической цене», — подчеркнул Собянин.
Желающим присоединиться к программе необходимо поучаствовать в городском аукционе.
Власти Москвы в январе также выставят на торги свыше 60 парковочных мест на западе столицы. Прием заявок на участие в аукционе завершится 17 и 18 января.
Аукционы
Реставрация
Недвижимость
Сергей Собянин
Москва
Реклама
Реклама