Москва 31 мая 2023, 11:32 Москва реализует 30 проектов комплексного развития территорий Заммэра Ефимов: в Москве реализуют 30 проектов комплексного развития территорий Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице благодаря реализации проектов КРТ на месте старых складов и недостроенных объектов возведут жилые и общественно-деловые здания. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Москва активно реализовывает 30 проектов комплексного развития территорий. Благодаря этому у инвесторов появилась возможность построить в девяти округах столицы на месте 18 бывших промзон и девяти неэффективно используемых участков свыше 8,4 миллиона «квадратов» недвижимости.

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«Объем инвестиций в реализацию этих проектов составит 779,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города оценивается более чем в 34 миллиарда рублей», — отметил Ефимов.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, по проектам КРТ построят больше 4,2 миллиона «квадратов» жилой недвижимости, в том числе по реновации. Также специалисты возведут более 1,9 миллиона квадратных метров промышленных предприятий и около 2,3 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Речь идет о школах, детских садах, медицинских учреждениях, спортивных комплексах, офисных и торговых центрах.

На месте бывшей промзоны № 37а Южное Очаково планируют построить общественно-производственные предприятия и общественно-деловые объекты площадью свыше 188 тысяч «квадратов», в том числе логистический центр, добавила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Ранее право на комплексное развитие «Серпа и Молота» в Москве выставили на торги.