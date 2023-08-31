Москва 31 августа 2023, 11:59 Москва реализовала более 500 цифровых проектов за пять лет Заммэра Москвы Сергунина: столица реализовала более 500 цифровых проектов Сайт мэра и правительства Москвы

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Столица постепенно выходит на международный уровень цифровой трансформации. В городе зарегистрированы более 52 тысяч компаний данной направленности, 85% из которых относятся к сектору малого и среднего бизнеса. За пять лет они реализовали более 500 цифровых проектов. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«За пять лет финансовую поддержку со стороны города получило больше 1,5 тысячи IT-компаний. Им одобрили гранты и субсидии на 824 миллиона рублей. С помощью льготных кредитов отраслевой бизнес привлек еще около восьми миллиардов рублей», — рассказала она.

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Сергунина уточнила, что общая сумма займов достигла 2,1 миллиарда рублей. С января по июнь оборот компаний вырос на 29,7%. Общее количество предприятий увеличилось на 16,5%.

В их цифровые проекты в том числе вошли новые онлайн-сервисы и услуги. Они помогли наладить взаимодействие жителей столицы с городом и его возможностями.

Кроме того, более 70 раз цифровые решения Москвы становились победителями и призерами престижных международных премий.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о проектах по развитию карьеры.