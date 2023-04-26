Москва 26 апреля 2023, 17:43 Москва расскажет регионам о лучших практиках городского развития Москва поделится лучшими практиками городского развития с регионами Pxhere

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Московские эксперты устроят несколько выездных семинаров в разных субъектах страны. Они поделятся с регионами опытом столицы в рамках нового коммуникационного проекта «Лучшие практики Москвы».

Первые выступления экспертов комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы уже прошли в Карелии 26 апреля, сообщила первый замначальника управления заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова.

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Она отметила, что Москва в числе первых стала применять механизмы государственно-частного партнерства. Сегодня же город успешно привлекает инвесторов для реализации различных социально значимых проектов. Столица заключила уже шесть концессионных соглашений и подписала 10 офсетных контрактов.

Дерунова подчеркнула, что ценность уникального опыта по управлению и приумножению своих ресурсов лишь увеличивается в те периоды, когда экономика России активно подстраивается под новые условия. При этом специалисты из Москвы всегда были готовы общаться с коллегами из регионов — сейчас эту практику решили масштабировать.

«В рамках нового коммуникационного проекта эксперты комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы побывают в субъектах, встретятся с местными инвесторами и представителями органов исполнительной власти и представят конкретные инструменты, чтобы помочь адаптировать опыт столицы в регионах», — отметила она.