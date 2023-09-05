Москва 05 сентября 2023, 12:47 Москва проведет клинические испытания медицинских сервисов искусственного интеллекта для ЕАЭС Ракова: Москва проведет клинические испытания медицинских сервисов ИИ стран ЕАЭС Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты Центра диагностики и телемедицины смогут проводить испытания и исследования медицинских систем ИИ для Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Благодаря этому удастся быстрее внедрить новые технологии в медицинскую практику, а пациенты получат более качественную диагностику, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Разработчики из разных стран могут получить разрешение на использование своих инновационных решений в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Внедрение таких технологий в ежедневную практику сделает медицинскую помощь более качественной и доступной для многих людей не только в Москве и России, но и в других странах», — уточнила она.

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Ракова отметила, что перед началом эксплуатации любое медизделие проходит технические и клинические испытания для получения государственной регистрации. В том числе системы искусственного интеллекта, которые внедряют в медицинскую практику.

Центр диагностики и телемедицины начал оказывать услуги разработчикам ИИ по полному циклу испытаний для получения регистрационного удостоверения как по национальному режиму, так и по режиму ЕАЭС. Документ способствует расширению потенциального рынка производителей медицинских изделий, добавил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы Юрий Васильев.

Ранее Whoosh и Neiry протестировали электросамокат, управляемый силой мысли. Его скорость контролируется волновой активностью головного мозга.