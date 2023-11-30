Москва 30 ноября 2023, 10:50 Москва продолжит развивать инфраструктуру для домашних животных Собянин: в Москве для владельцев домашних животных открыли 26 госветклиник Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве реализуют проекты, чтобы горожанам стало удобнее заботиться о домашних питомцах. Разработали сервисы, благодаря которым появляются безопасные площадки для собак и возможность записи животных к врачу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня Всемирный день домашних животных. Содержать их — большая ответственность, и город берет на себя часть заботы. Мы развиваем инфраструктуру для долгой и здоровой жизни питомцев», — отметил он.

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Глава города уточнил, что в столице заработали 26 государственных ветклиник. Там предлагают владельцам животных бесплатно провести питомцам вакцинацию от бешенства. Выездная ветеринарная служба и контакт-центр работают в круглосуточном режиме.

Прошлым летом на mos.ru появился сервис «Мой питомец», в котором пользователи смогут найти всю информацию о ветеринарных услугах Москвы. Также создали электронную амбулаторную карту животного, куда автоматически публикуют результаты анализов и посещений врача.

В 2021 году по программе «Мой район» запустили проект «Питомцы в Москве». Это позволило построить новые комплексы для выгула и тренировки собак. Площадки постепенно появляются в разных районах.

Действуют несколько благотворительных проектов, помогающих приютам и бездомным животным.

Площадка проекта «Питомцы в Москве» удостоилась национальной премии по ландшафтной архитектуре. На ней разместили тренажеры для собак и трибуны на 170 зрителей.