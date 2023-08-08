Москва 08 августа 2023, 09:16 Москва продолжит активно развивать индустрию, промышленность и новые технологии Собянин рассказал о главных проектах новой индустриализации Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве и дальше будут заниматься развитием индустрии, промышленности и новых технологий. За пять лет экономика возросла на 12%, что вдвое больше, чем в среднем по стране, сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

«В Москве должна быть сосредоточена высокотехнологичная индустрия, первоклассная, мирового уровня. И мы начали активно заниматься этим вопросом, понимая, что сами предприятия без нашей помощи в Москве, скорее всего, не смогут развиваться», — отметил он.

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Глава города подчеркнул, что важно было вкладываться не только в инвестиции в сфере услуг, финансовой и банковской, но и в промышленность. Сегодня свыше 700 тысяч москвичей трудятся на промышленных предприятиях. За пять лет выпуск продукции увеличился в два раза, уточнил Собянин.

Он добавил, что на таких площадках, как Зеленоград, Руднево, Печатники за считаные годы количество работающих стало больше, чем в индустриальных парках Татарстана, которые славятся на всю страну и считаются образцом для подражания.

Ранее российская экономика восстановилась до уровня конца 2021 года. Выросло внутреннее потребление, увеличилась кредитная активность.