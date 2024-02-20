Москва 20 февраля 2024, 09:52 Москва продаст с молотка здание около Донского монастыря Здание недалеко от Донского монастыря выставили на торги в Москве Freepik

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В Москве через аукцион продадут одноэтажное здание, расположенное рядом с Донским монастырем. Объект свободного назначения подойдет под различные коммерческие цели, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Здание площадью в 14,8 «квадратов» построили в 1960 году. Рядом с ним расположены остановки общественного транспорта, в пешей доступности станция метро «Шаболовская». Цену объекта определят во время торгов.

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Для участия в них необходимо подать заявку до 28 февраля.

Торги состоятся 12 марта в онлайн-режиме на электронной торговой площадке «Росэлторг». Участникам нужно зарегистрироваться и иметь квалифицированную электронную подпись.

Город также выставил на аукцион 25 машино-мест в подземном гараже в Таганском районе. Торги проведут 29 февраля и 1 марта. Площадь лотов составляет от 15 до 18 квадратных метров.