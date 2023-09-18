Москва 18 сентября 2023, 11:18 Москва продаст с молотка помещение в историческом здании в центре столицы Москва выставила на торги нежилое помещение в Басманном районе столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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Власти продадут на аукционе нежилое помещение в центре Москвы. Оно занимает первый этаж доходного дома Анастасии Заварской в Китай-городе, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Инвесторы и предприниматели смогут приобрести на открытом аукционе коммерческое помещение свободного назначения площадью 139 квадратных метров», — уточнил он.

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Здание расположено рядом с улицей Покровка и Чистопрудным бульваром, в Потаповском переулке. Неподалеку находятся автобусные остановки, а также в пешей доступности станция «Чистые пруды» Сокольнической линии метро.

Здание 1912 года до революции было доходным домом Анастасии Заварской. Сейчас ему присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. По этой причине собственник будет обязан сохранить объект и соблюдать требования к размещению наружной рекламы.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 28 сентября. Для этого нужны регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Торги проведут 9 октября на площадке «Росэлторг».

Москва также выставит на торги участок для строительства спорткомплекса с бассейном. Общая площадь объекта составляет 0,47 гектара.