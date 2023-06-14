Москва 14 июня 2023, 09:21 Москва продаст с молотка нежилое помещение в Марьиной Роще Москва выставила на торги нежилое помещение в районе Марьина Роща Сайт мэра и правительства Москвы

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Власти продадут на аукционе нежилой объект с водопроводом, канализацией, электричеством, расположенный на северо-востоке столицы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Столичных предпринимателей пригласили к участию в торгах по продаже нежилого помещения площадью 266 «квадратов» в районе Марьина Роща. Победитель сможет использовать объект с отдельным входом, инженерными коммуникациями и витринным остеклением по своему усмотрению, уточнил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

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Помещение находится на первом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Советской Армии рядом с «Достоевской», Екатерининским парком, Центральным музеем Вооруженных сил и Театром Российской армии.

Торги пройдут 5 июля в онлайн-режиме на электронной площадке «Росэлторг». Желающим участвовать в них нужно зарегистрироваться на сайте до 26 июня и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее предпринимателям Подмосковья напомнили о способах выгодно купить недвижимость на торгах.