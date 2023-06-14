14 июня 2023, 09:21
Москва продаст с молотка нежилое помещение в Марьиной Роще
Москва выставила на торги нежилое помещение в районе Марьина Роща
Власти продадут на аукционе нежилой объект с водопроводом, канализацией, электричеством, расположенный на северо-востоке столицы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Столичных предпринимателей пригласили к участию в торгах по продаже нежилого помещения площадью 266 «квадратов» в районе Марьина Роща. Победитель сможет использовать объект с отдельным входом, инженерными коммуникациями и витринным остеклением по своему усмотрению, уточнил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
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Помещение находится на первом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Советской Армии рядом с «Достоевской», Екатерининским парком, Центральным музеем Вооруженных сил и Театром Российской армии.
Торги пройдут 5 июля в онлайн-режиме на электронной площадке «Росэлторг». Желающим участвовать в них нужно зарегистрироваться на сайте до 26 июня и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
Ранее предпринимателям Подмосковья напомнили о способах выгодно купить недвижимость на торгах.
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