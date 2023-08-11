Москва 11 августа 2023, 16:57 Москва продаст с молотка четыре павильона под продуктовые магазины Московские власти выставили на торги четыре павильона под продуктовые магазины Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Город выставил на аукцион четыре объекта, в которых можно открыть продуктовые магазины. Два из них находятся на юго-востоке, один — на северо-западе, еще один — в ТиНАО, сообщил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Предпринимателей приглашают принять участие в аукционах на право открытия продовольственных магазинов шаговой доступности в городских нестационарных торговых объектах», — уточнил он.

Реклама

Щербаков добавил, что павильоны, площадь которых составила по 56,5 «квадрата», находятся в жилых кварталах у остановок общественного транспорта. Объекты расположены в Печатниках, Люблине, Южном Тушине и поселении Щаповском в ТиНАО.

Для участия в торгах нужно подать заявку не позднее 18 августа. А также зарегистрироваться и получить усиленную квалифицированную электронную подпись. Онлайн-аукционы состоятся 23 августа на сайте «Росэлторг». Победители смогут подписать договоры с городом на пять лет.

Ранее пять коммерческих помещений выставили на торги в разных районах Москвы.