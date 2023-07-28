Москва 28 июля 2023, 09:18 Москва продаст с молотка 20 парковочных мест на многоуровневой стоянке Власти выставили на торги 20 машино-мест в районе Матушкино в Зеленограде Сайт мэра и правительства Москвы

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Машино-места на многоуровневом паркинге в Зеленограде продадут с аукциона. В районе Матушкино на торги выставили два десятка объектов, сообщил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он уточнил, что стоянка находится около жилого массива на улице Летчика Полагушина между Центральным и Панфиловским проспектами. Благодаря такому расположению будет удобно добираться в центр Зеленограда и к Ленинградскому шоссе. Рядом с паркингом есть автосервис, шиномонтаж, магазины запчастей, мойки и АЗС.

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Парковочные места площадью 14 квадратных метров реализуют без объявления цены. В аукционе победит тот, кто предложит самую высокую цену за лот. Подать заявку на участие в торгах можно с 7 по 15 августа. Сам аукцион будет проходить 9–17 августа.

Участникам нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг», а также иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее горожанам сообщили, что Москва выставит на торги два участка для возведения спортивных объектов. Инвесторы смогут начать стройку в Солнцеве и Конькове.